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Екатеринбургский ЦПКиО будет реорганизован за счёт городского бюджета и инвесторов

В Екатеринбурге сегодня прошли круглые столы, где обсудили новую концепцию екатеринбургского парка имени Маяковского. Всего было организовано 10 круглых столов, в которых приняли участие обычные горожане, предприниматели, директора, акционеры и люди с опытом работы в конкретной среде. Одной из важных тем стала экономическая модель в том числе часто-муниципально-государственное партнёрство, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Участники круглого стола сразу же заявили, что деньги на новый парк будут выделены в пропорции один к двум, где большую часть денег выделяет инвестор, а остальное – мэрия. Однако муниципалитет не сможет полностью выделить такие деньги. Добавим, что пока новый ЦПКиО оценивают в 2 млрд руб.

По словам директора строительной компании ACONS GROUP Ивана Кузнецова, средства, которые будут выделены на обновление парка, должны быть защищены и иметь возврат. Дело в том, что парку нужны окупаемые территории: современные рестораны и кафе, спортивные сооружения, аттракционы.

Но есть одна проблема – территория парка принадлежит субъекту Федерации, при этом находится в бессрочном пользовании у муниципалитета. Прав на землю нет, но недвижимость принадлежит городу. В скором времени администрация города пообещала решить этот вопрос и изменить статус земли законным путем.

Также отмечалось, что любому инвесторы нужны проекты, поэтому заинтересованность в площадях ЦПКиО есть. Однако к общему решению, кто будет управлять парком, участники круглого стола так и не пришли.

"Управленец должен быть один. Если их будет двое – каждый будет действовать своих интересах", - высказался уралец и добавил, что должен быть создан согласованный орган управления.

Один из участников предложил, чтобы инвестор управлял и нёс ответственность за то, что есть на территории ЦПКиО. Отмечается, что вкладываться в ЦПКиО собрались те инвесторы, которые не ждут сразу же возврата средств, ведь это долгий процесс.

"Должны быть окупаемые территории, также необходимо наладить привлечение частных инвестиций. На текущий момент вариантов не так уж и много. Один из них – концессионное соглашение. Также стоит внести механизмы гарантии за счет регионально и городского бюджета. Сам парк, безусловно, будет находиться в собственности муниципалитета. Срок исполнения концессии равен сроку окупаемости", - заявил один из инвесторов.

ЦПКиО им. Маяковского(2014)|Фото: Накануне.RU

Директор строительной компании ACONS GROUP призвал начать работу уже в этом году, ведь концессионное соглашение может появиться только через несколько лет.

"Если мы поставим проект на паузу – будет глубокое разочарование у всех. Начнём работу в этом году, также просим об этом и администрацию города", - добавил Кузнецов.

К каким выводам пришли участники круглого стола будет известно на следующей неделе. Планируется проведение встречи с представителями от каждой рабочей группы.

Напомним, что сегодня также обсуждали: бренд и фирменный стиль, спортивное наполнение, отдых, event и общественную жизнь в ЦПКиО, создание внесезонного парка, транспортную инфраструктуру, виды детских активностей, экологию, культуру и искусство. Каждая рабочая группа за два часа постаралась представить финальное видение развития парка по своему направлению.

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Екатеринбургский ЦПКиО будет реорганизован за счёт городского бюджета и инвесторов

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Теги: цпкио, парк маяковского, концепция, культура, досуг, спорт



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