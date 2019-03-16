"В некоторых компаниях я до сих пор значусь директором": Гагарин прокомментировал увольнение из мэрии

Политолог Анатолий Гагарин, до недавних пор занимавший пост вице-мэра Екатеринбурга по внутренней и информационной политике, прокомментировал свое увольнение из мэрии. Несмотря на перерегистрацию фирм, которыми он руководил, на другого человека официально политолог еще значится их директором, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Анатолия Гагарина, он был директором и учредителем нескольких организаций, когда получил от мэра Екатеринбурга Александра Высокинского предложение стать его заместителем по внутренней и информационной политике.

29 ноября 2018 г. политолог передал управление своими фирмами другому лицу и начал процесс оформления документов о полной передаче долей в организациях в доверительное управление, рассказал Гагарин.

"Подчеркну, что на момент трудоустройства я уже не управлял ни одним из активов, ими управлял другой человек в статусе исполняющего обязанности. Однако процесс перерегистрации занял гораздо больше времени, чем предполагал я и занимавшиеся этим юристы", - отметил политолог.

По данным Минюста и Налоговой службы, в некоторых компаниях бывший вице-мэр до сих пор значится директором, не участвуя в управлении и деятельности.

"Понимая, что это независящее от меня затянувшееся формальное состояние является нарушением закона о муниципальной службе, я незамедлительно известил Александра Геннадьевича о своем уходе. И он с пониманием отнесся к моему решению", - добавил Гагарин и поблагодарил коллег за полученный опыт.

Вице-мэром Анатолий Гагарин был недолго: с декабря 2018 г. по март 2019 г.

Напомним, прокуратура Свердловской области установила, что на момент назначения на должность Гагарин был директором трех коммерческих организаций, которые занимаются рекламой, работают в области теле- и радиовещания, а также занимаются изданием книг, газет, журналов и периодики. При этом Анатолий Гагарин курировал в мэрии работу комитетов по внешним связям, организации значимых общероссийских и международных мероприятий и информационно-аналитического департамента, что могло привести к возникновению конфликта интересов.