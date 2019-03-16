"Убрать входную "норку", привлечь молодёжь и посадить яблони". Голландские архитекторы презентовали новый ЦПКиО в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбурге основатели голландского архитектурного бюро SVESMI Александр Свердлов и Анастасия Смирнова рассказали о новой концепции развития ЦПКиО имени Маяковского. Несмотря на то, парк имеет ряд недочётов, он может стать лучшим в России, если начать работу уже в этом году, передаёт корреспондент Накануне.RU.



Со вступительным словом выступил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, который заявил, что сегодня необходимо утвердить концепт. Только после этого можно формировать экономические схемы.



"Сегодня всем участникам круглого стола хочу пожелать не бояться принимать решения и высказывать идем. Мы впервые что-то обсуждаем вместе. Мы ждём ваши предложения и надеемся на совместную работу", - сказал мэр.



Концепцию развития парка презентуют уже не в первый раз, но сегодня это сделали непосредственно представители голландского бюро Смирнова и Свердлов. Специалисты начали с того, что проект реорганизации парка состоит из трёх этапов: стратегия, проект и разработка проектной документации. Сейчас мы находимся на первом этапе.



У ЦПКиО есть потенциал – хорошая экологическая ситуация. Голландцы признались, что не ожидали увидеть здоровые деревья и хорошую почву.



"Не в обиду сказано, но было ощущение, что в этом городе очень сложно дышать из-за загрязнений. Сам парк – отличный, только замусоренный", - добавила Смирнова.



Одна из главных задач – привлечение молодёжи, а также тех людей, кто обходит парк стороной. Не мало важно сохранить и прежнюю аудиторию. Ведь парк пользуется популярностью среди горожан.



"Есть любовь к этому месту, поэтому у ЦПКиО очень хорошая репутация", - говорят голландцы.



Но чтобы парк был открыт для людей – необходимо сделать его доступным, тем самым усилить связь с городом.



"Парадная ось сейчас заканчивается не очень симпатичной "норкой". Чтобы попасть в парк, надо пройти через неё. Это неправильно. Надо сделать очень красивую входную площадь, чтобы парк встречал вас с распростёртыми объятиями», - заявил Свердлов.

Архитекторы также считают, что в ЦПКиО слишком много асфальта, который надо убрать. Тем самым в парке надо провести генеральную уборку и снести все непонятные сараи.

Одна из основной концепции развития территории – зонирование площадей. Каждый "кусок" земли должен отвечать за своё назначение. Аттракционам, которые сейчас находятся в центре парка, необходима отдельная охраняемая территория. Вместо этого в посетителей будут встречать яблоневые деревья.

ЦПКиО будет состоять из партнерного парка, леса, речной зоны и луга. Самая многофункциональная зона – партерный парк – "огород 21 века". Там планируется соорудить детские площадки, теннисные корты, зоны паркура и даже цветники, где уральцы смогут сами посадить и вырастить растения.

Также реконструируют площадь, где находится бывший кинотеатр.

"У нас стоит задача – предоставить людям возможность стать лучше", - резюмировали архитекторы.



Глава города остался доволен презентацией, ведь большая часть пожеланий попали в итоговый проект.



"В ходе круглых столов необходимо обсудить ряд моментов. Например, технологию эксплуатации парка, ведь это то место, которое надо облагородить. Мы не заходим в экономику, пока мечтаем, чтобы у нас появилась идеология – что такое идеальный парк", - завершил Высокинский.

Руководитель управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская лишь добавила, что отдел будет прикладывать все усилия для реализации проекта.