Большинство украинцев поддержали автономию Донбасса ради мира в стране

51% жителей Украины согласны на автономию ДНР и ЛНР в составе Украины, если это принесет мир в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Вопрос формулировался так: "Если бы для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта в Донбассе нужно было предоставить автономию в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР), поддержали бы Вы такое предложение?"

28% респондентов ответили, что точно поддержали бы такое предложение, а 23% - скорее поддержали бы. Не поддержали бы такую ​​позицию только 24% опрошенных (15% - точно, 9% - скорее нет). Еще 23% затруднились ответить, а 2% не стали отвечать. То есть число согласных с автономией Донбасса в два раза превышает число несогласных (погрешность опроса составляет 4%).

А вот когда в январе вопрос формулировался, готовы ли Вы отказаться от ДНР и ЛНР ради прекращения военного конфликта, то 59% ответили, что готовы. Только 24% ответили, что хотят продолжения военного конфликта любыми методами до разгрома Донбасса, и это совпадает с теми 24% в опросе КМИС, которые не согласны с автономией Донбасса.

Таким образом, можно сделать вывод, что чуть более половины украинцев готовы хоть на автономию, хоть на отделение Донбасса, лишь бы это принесло мир в стране. При этом прошлогодний опрос показал, что украинцы хотят реинтеграции Донбасса с поражением его жителей в правах.

Напомним, в феврале председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук предложил создать Донецкий автономный регион в составе Украины и закрепить это в конституции. После этого генпрокуратура завела на него уголовное дело о госизмене и посягательстве на территориальную целостность страны. По логике прокуратуры, такие уголовные дела нужно завести на половину жителей Украины.