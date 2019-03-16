Пекари спрогнозировали рост цен на хлеб

По итогам 2019 г. эксперты прогнозируют рост цен на хлеб на 5-6%. Такое заявление сделали в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).

Средние цены на хлеб из муки первого и второго сортов в январе 2019 г. снизились к прошлому месяцу на 1,1%, на хлеб из пшеничной муки высшего сорта остались на уровне декабря 2018 года, а на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной выросли на 0,9%, привели в гильдии данные Федстата.

Данные статистики не подтверждают существенного влияния изменения цен на транспортные услуги и упаковку на цены хлебобулочных изделий, добавили эксперты.

В гильдии отметили, что ожидается постепенный рост цен на хлеб и хлебобулочную продукцию в течение всего года.

"Прогноз РОСПиК по росту цен на хлеб в 2019 г. на 5-6%, исходя из имеющихся данных, сохраняется", - заключили в РОСПиК, пишет РИА Новости.

Ранее в гильдии сообщали, что ежегодный рост средних цен на хлеб составляет 3-4%, повышение обусловлено ростом тарифов ЖКХ, повышением цен на ГСМ, арендных ставок.