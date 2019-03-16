Немецкий депутат призвал снять санкции с России за присоединение с Крымом

Член берлинской палаты депутатов из партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Гуннар Линдеманн призвал Запад снять с России санкции за присоединение Крыма. По его словам, референдум был демократичным.

Санкции ставят под угрозу рабочие места в Германии, заявил политик.

"Эти санкции должны быть сняты как можно скорее. Граждане Крыма провели референдум. В Крыму они решили отделиться от Украины и присоединиться к Российской Федерации, и это, на мой взгляд, право народа. Голосование было демократичным и его нужно уважать", - заявил Линдеманн.

Линдеманн отметил, что из-за западных санкций "с 2014 г. больше не проводятся студенческие, школьные обмены, есть проблемы между городами-побратимами, например, партнерство между Ялтой и Баден-Баденом заморожено. Крымские немцы "не могут больше посещать своих родственников в ФРГ, так как не получают визы в немецком посольстве в Москве", ехать за визами в Киев они также отказываются, "потому что они опасаются быть застреленными или арестованными", заявил немецкий политик.

Линдеманн добавил, что ситуация в Крыму не может сравниться по уровню благополучия и безопасности с положением на востоке Украины, где "в течение пяти лет идет гражданская война, с 15 тысячами погибшими, с военными преступлениями, которые совершаются преимущественно украинской стороной, что подтверждают также наблюдатели из СММ ОБСЕ", пишет РИА Новости.

Отметим, американский профессор Джуди Твигг заявила, что Россия побеждает в санкционной войне.