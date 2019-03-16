16 Марта 2019
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Политика Украина

Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность

Пожилой мужчина поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за бедность, на что глава государства отреагировал в жесткой форме . Словесная перепалка произошла во время очередной предвыборной поездки Порошенко по стране в Закарпатье, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Спасибо за бедность, Петр Алексеевич!" – прокричал мужчина в толпе президенту.

Петр Порошенко обернулся ответить. "Не за бедность, а за борьбу с бедностью!" – заявил он.

"Вы нас довели до этой бедности", - возразил ему мужчина. Порошенко не унимался: "Если вы пенсионер, то вы должны совесть иметь".

Отметим, что это не первый инцидент в ходе предвыборных поездок Порошенко по стране. В четверг глава государства должен был посетить Луцк, однако неожиданно изменил маршрут и отправился в Донбасс. Тем временем в Луцке на фасаде одного из многоэтажных домов был вывешен огромный плакат со словами: "Ты стал президентом на крови ребят из 51-й ОМБР [отдельная механизированная бригада]. Чтоб скрыть твои преступления, твои генералы ее уничтожили".

Украина, Петр Порошенко, баннер(2019)|Фото: Волынские новости

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Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность

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Теги: петр порошенко, украина, бедность



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