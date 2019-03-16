Американский профессор заявила, что Россия побеждает в санкционной войне

Санкции США и ЕС должны были наказать Россию, но, напротив, принесли ей большую пользу. Такое заявление сделала Профессор политологии из университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг в статье для National interest.

Санкции стимулировали рост российской экономики, считает профессор. В качестве примера Твигг приводит российский сельскохозяйственный сектор.

"Санкции создали для России возможность восстановить покалеченную пищевую промышленность России. Многие инвесторы, которые ранее не проявляли никакого интереса к сельскому хозяйству, внезапно заинтересовались этой темой", - пишет Твигг.

Профессор также добавляет, что объемы производства зерна в России уже вдвое превосходят ее объемы потребления, и она уже стала главным поставщиком на мировом рынке.

По ее словам, российские производители уже полностью обеспечивают страну курицей и свининой, хотя раньше все это импортировалось в огромных количествах.

Профессор заключила, что США и Европе пора осознать, что ограничительные меры приносят России лишь пользу, и в санкционной войне с Западом Россия "на несколько шагов впереди", пишет РИА Новости.