Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву исполняется 48 лет

Сегодня, 16 марта, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечает свой день рождения. Как передает корреспондент Накануне.RU, ему исполняется 48 лет.

Евгений Куйвашев родился 16 марта 1971 года в поселке Луговской Ханты-Мансийского района Тюменской области. Свою карьеру в качестве госслужащего начал в 1997 году в администрации поселка Пойковский (ХМАО), где работал сначала помощником главы Эдуарда Худайнатова, затем его заместителем, а после перехода Худайнатова на работу в администрацию президента в 2000 году занял его место.

С 2004 по 2005 год занимал пост заместителя начальника управления судебных приставов Москвы.

В ноябре 2005 года Куйвашев был единогласно утвержден депутатами Тобольской городской думы главой администрации Тобольска. Спустя два года он подал документы на конкурс по замещению должности главы администрации Тюмени после отставки прежнего мэра Сергея Сметанюка, в том же году был избран на данную должность Тюменской городской думой.

С января 2011 года занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в УрФО. В этом же году был назначен полномочным представителем президента, сменив на этом посту Николая Винниченко.

C 14 мая 2012 года Евгений Куйвашев был исполняющим обязанности губернатора Свердловской области, а спустя 10 дней Владимир Путин внес в Законодательное собрание региона его кандидатуру для наделения полномочиями. Она была поддержана большинством голосов, и 29 мая Куйвашев официально вступил в должность главы региона.

В сентябре 2017 года на Среднем Урале состоялись выборы губернатора, на которых он одержал победу.

Традиционно глава Среднего Урала отказался от подарков в свой день рождения и вновь призвал к благотворительности. В прошлом году на лечение детей удалось собрать более 5 млн рублей.

Накануне.RU присоединяется ко всем поздравлениям, которые прозвучат сегодня в адрес Евгения Куйвашева.