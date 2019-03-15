15 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Тимошенко не исключила своего премьерства при президенте Зеленском

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко не отвергла возможности занять пост премьер-министра, если президентом станет шоумен Владимир Зеленский. Видео размещено в группе "Типичный Киев" в Facebook.
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"Я буду делать все, что нужно стране, где бы я ни была", - ответила Тимошенко на вопрос одного из своих сторонников, согласится ли она стать премьером при Зеленском.

На днях Тимошенко и Зеленский обменялись колкостями. Так, комментируя высокий рейтинг Зеленского и его возможное президентство, Тимошенко сказала, что "делать такой борщ из Чебурашки – это, возможно, креативно и определенным образом это какой-то эксперимент, но это точно не вкусно".

В ответ Зеленский написал, что "доносится тихонько лай из соседнего села". По его словам, "борщ из Чебурашки" - это "получше, чем "скисший борщ и вчерашний". Он также добавил, что он "новое блюдо", которое обойдется без "потрохов", видимо, намекая, на Петра Порошенко.

Напомним, что все соцопросы отдают предпочтение Зеленскому, которого поддерживают 25-27%. Второе и третье места делят Тимошенко и Порошенко (15-20%), разница между ними в пределах статистической погрешности. Однако сегодня штаб Тимошенко заявил, что они опросили 2,5 млн жителей страны и Тимошенко лидирует с 31%. Зеленский имеет 21%, а Порошенко - 16%. И пообещали провести и обнародовать во время выборов параллельный подсчет голосов, причем раньше, чем это сделает ЦИК.

Напомним, выборы на Украине пройдут 31 марта.

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Тимошенко не исключила своего премьерства при президенте Зеленском

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский



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