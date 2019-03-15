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В Екатеринбурге вынесли приговор двум местным жителям по обвинению в живодёрстве

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор двоим местным жителям, признанным виновным в жестоком обращении с животными. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по уральской столице.

Установлено, что 21 ноября 2018 года обвиняемые — мужчина 1986 года рождения и 30-летняя женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, расправились с бездомной собакой. Затем злоумышленники связали животное, а мужчина нанёс ему множественные колото-резаные раны.

Отмечается, что один из обвиняемых был ранее судим за имущественные преступления и был в последний раз освобождён из тюремного заключения прошлым летом.

Впоследствии было установлено, что ранения были причинены собаке с целью причинения максимальных страданий. Данный случай классифицирован как истязание с применением садистских методов.

В ходе следствия обвиняемые сознались в содеянном и объяснили это собственным желанием попробовать собачье мясо.

32-летнему мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В свою очередь, 30-летняя обвиняемая приговорена к году исправительных работ.

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В Екатеринбурге вынесли приговор двум местным жителям по обвинению в живодёрстве

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Теги: Екатеринбург, жестокое обращение с животными, живодёрство, суд



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