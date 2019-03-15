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Наука и техника Уральский ФО

Финалист акселератора УрФУ запускает в продажи свой продукт

Победитель восьмого сезона акселератора Уральского федерального университета (УрФУ) Александр Бажутин при поддержке Фонда развития инноваций УрФУ запускает в продажу свой стартап — инновационно-кальциевый комплекс для профилактики и лечения остеопороза — "Реоцитан". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

"Сейчас мы находимся на финальном шаге к продажам, — рассказал Бажутин. — В данный момент мы выстраиваем отношения с аптечной сетью и обсуждаем условия. В Свердловской области мы стремимся быть, как минимум, дешевле на 100 рублей существующих конкурентов. Путь от идеи до появления продукта на полках был очень сложным, долгим и нервным. Но благодаря помощи и команде экспертов акселератора УрФУ он стал преодолимым".

Как отметили в пресс-службе университета, инновационная составляющая разработки нацелена на решение важнейших проблем данного рынка, связанных с усвоением кальция в организме после приёма существующих препаратов.

"Препарат "Реоцитан" создаёт максимальную усвояемость кальция в организме без возникновения побочных эффектов", — говорится в сообщении.

Первая партия препарата в ближайшее время поступит в партнёрские аптечные сети.

памятник Якову Свердлову, Екатеринбург, здание УрГУ (УрФУ)(2017)|Фото: Накануне.RU

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Финалист акселератора УрФУ запускает в продажи свой продукт

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Теги: УрФУ, Реоцитан, Александр Бажутин, инновация, кальций, препарат



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