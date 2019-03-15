15 Марта 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

Власти Среднего Урала и бизнес договорились о совместной реализации нацпроектов в регионе

Основная совместная работа органов власти и предпринимательского сообщества Свердловской области в ближайшие годы будет направлена на реализацию на реализацию нового майского указа президента России и национальных проектов, заявил глава региона Евгений Куйвашев сегодня, 15 марта, на годовом общем собрании областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Об этом Накануне.RU сообщили в Департаменте информационной политики региона.
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Участвовавний в мероприятии полномочный представитель главы государства в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов поблагодарил представителей бизнеса за работу и выразил надежду на то, что компетенции и опыт членов СОСПП будут распространяться не только на Среднем Урале, но и на территории всего УрФО.

В свою очередь, замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, прибывший в Екатеринбург для участия в итоговом мероприятии Союза, подчеркнул, что годовое собрание СОСПП с участием областного руководства — это демонстрация готовности власти и бизнеса к совместной работе в этом направлении.

Куйвашев напомнил, что для реализации нацпроектов на Среднем Урале разработаны и утверждены 55 региональных проектов, на что в 2019 году предусмотрено более 30 млрд рублей из средств областного и федерального бюджетов.

"В связи с этим призываю руководителей предприятий, бизнес-сообщество синхронизировать свои корпоративные программы развития с показателями региональных проектов и индикаторами, зафиксированными в программе "Пятилетка развития", — обратился губернатор к собравшимся, подчеркнув при этом, что одной из ключевых задач является "стабильное увеличение объемов инвестиций в экономику региона". При этом он уточнил, что темп роста физического объёма инвестиций должен составлять не менее 105% в год, и одним из факторов наращивания активности в этом направлении может стать укрепление кооперационных связей.

Куйвашев также перечислил ряд других актуальных задач для властей и бизнеса в рамках работы над нацпроектами, в частности, обеспечение дальнейшего роста производительности труда, существенное увеличение экспорта конкурентоспособной продукции, решение экологических вопросов и цифровизация экономики. Ещё одна группа масштабных проектов — подготовка к празднованию 300-летия уральской столицы и возможное проведение в регионе летней Универсиады-2023.

В свою очередь, президент СОСПП, председатель совета директоров ТМК и "Группы Синара" Дмитрий Пумпянский отметил, что национальные проекты, призванные обеспечить прорыв в развитии России и уверенный рост благосостояния граждан, — это масштабный вызов, требующий скоординированных совместных действий от властных структур, бизнеса и общественности. В качестве примера такого взаимодействия он привёл подготовку и проведение в прошлом году Чемпионата мира по футболу.

"Предлагаю этот положительный опыт использовать и сегодня", — сказал Пумпянский.

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Власти Среднего Урала и бизнес договорились о совместной реализации нацпроектов в регионе

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Теги: СОСПП, Евгений Куйвашев, Николай Цуканов, Василий Осьмаков, Дмитрий Пумпянский, нацпроекты, бизнес



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