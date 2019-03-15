15 Марта 2019
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Общественники обнаружили масштабные лесные вырубки на Среднем Урале

Активистам Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщили о масштабном уничтожении деревьев и несанкционированном строительстве на участке Билимбаевского лесничества в Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ОНФ.

После сообщения местного жителя эксперты организации и сотрудник Решетского участкового лесничества сразу выехали на место и обнаружили строительную технику.

"Рабочие складировали срубленную древесину, однако у представителей строительной компании не оказалось разрешительных документов, — рассказали в пресс-службе Народного фронта. — На место вызвали полицейских, но правоохранители предложили экспертам ОНФ предоставить данные о нарушениях позднее, сославшись на тёмное время суток".

Отмечается, что на данный момент уже вырублено 656 кубометров сосны на 29,8 млн рублей, и испорчены почвы. Всего, по оценкам Народного фронта, государству нанесён ущерб на 51 млн рублей.

По словам эксперта ОНФ Игоря Русинова, активистами отправлены запросы в правоохранительные органы для проверки законности вырубок леса и строительства на землях лесного фонда в Билимбаевском лесничестве. Общественники на данный момент намереваются приостановить все работы до выяснения всех обстоятельств, чтобы не допустить гибель деревьев.

"В дальнейшем мы планируем увеличить количество "зелёных щитов" в регионе, в том числе и в Первоуральске, — добавил Русинов. — Это позволит наделить многие леса особым правовым режимом, что поможет их защитить".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, подобный факт был обнаружен активистами ОНФ на Южном Урале — вдоль береговой линии Шершнёвского водохранилища (Челябинская область). Организация, ведущая работы, также не смогла предъявить документов и разрешений на выполнение рубок.

вырубка деревьев вдоль береговой линии Шершневского водохранилища(2019)|Фото: ОНФ Челябинская область

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Общественники обнаружили масштабные лесные вырубки на Среднем Урале

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Теги: ОНФ, вырубка леса, леса, Билимбаевское лесничество, Урал, Средний Урал



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