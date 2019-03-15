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Восстановить Байкал невозможно, - эколог

Восстановить нарушенную экосистему Байкала невозможно, заявил заслуженный эколог РФ Андрей Пешков на сегодняшней пресс-конференции. По его словам, озеро можно сохранить, но "пока мы идем по пути несохранения", передает корреспондент Накануне.RU.
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Суд удовлетворил иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры о приостановке строительства завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу озера Байкал. Прокурорская проверка выявила факты нарушений федеральных законов при строительстве предприятия.

"Леса вокруг Байкала вырубили, равновесие экосистемы вокруг озера было нарушено, плюс к этому и воду из Байкала начинают откачивать. Надо выяснить, кто позволил распоряжаться всемирным достоянием. Чиновник, видимо, небесплатно дал нашим предпринимателям разбазаривать достояние последующих поколений? Восстановить Байкал невозможно, его можно сохранить или не сохранить. Сейчас мы идем по пути несохранения", - заявил заслуженный эколог РФ Андрей Пешков на пресс-конференции НСН.

Экосистема Байкала уникальна, она формировалась миллиарды лет и очень чувствительна к любому антропогенному воздействию, подтвердил исполнительный директор Национального центра экологической и эпидемиологической безопасности, руководитель исследований по проекту "Экология России" Владислав Жуков.

"Экосистема нуждается в грамотном подходе с точки зрения развития хозяйственной деятельности на ней. Законодательство запрещает проводить на природной территории хозяйственную деятельность", - сказал он.

По словам эколога, состояние озера вызывает у специалистов опасения. Например, эксперты не могут выяснить причины разрастания водорослей спирогира, которые никогда не были доминирующим видим на Байкале. Возможно, изменения происходят из-за уменьшения объема воды в озере.

Сергей Зверев, Андрей Пешков, Владислав Жуков, Маргарита Морозова (2019)|Фото: НСН

Руководитель отдела по связям с общественностью Центра развития экологических и социальных проектов "Сохраним Байкал" Маргарита Морозова отметила, что таловские болота, на которых строится завод, были переведены из категории "природная территория" в "земли промышленного назначения".

"Природное наследие под угрозой. ЮНЕСКО каждый год пишет предписания России о том, что необходимо принять меры по защите Байкала, Россия их игнорирует. До сих пор не составлен план управления объектом всемирного наследия", - сказала Маргарита Морозова.

В прошлом году водоохранную зону в населенных пунктах Байкала сократили до 200 метров, теперь глава Бурятии планирует сократить центральную экологическую зону – вывести оттуда населенные пункты, отметила общественница.

"Мотивация такая, что это нужно для социально-экономического развития, что этого требуют местные жители. Но это делается, чтобы разрешить оборот земель, чтобы в рамках населенных пунктов строить объекты туризма", - пояснила Маргарита Морозова.

При строительстве завода местным жителям обещают 200 рабочих мест и рост доходов региона, но никто не напоминает, что новое производство планируют освободить от налогов на 10 лет, добавила эксперт. По ее данным, сейчас на Байкале пять заводов по розливу воды, один китайский, четыре российских.

Строительство завода по бутылированию воды в Прибайкалье(2019)|Фото: /activatica.org

Участники конференции понадеялись на нового министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина в решении проблемы уничтожения Байкала и поблагодарили стилиста Сергея Зверева за привлечение внимание к ней.

Шоумен пояснил, что его интерес к теме неслучаен: он родился в Иркутской области, в поселке Култук и каждый год бывает в гостях у мамы, где наблюдает разрушение природной территории своими глазами.

"Каждые 10 минут там проезжают поезда, увозят лес в Китай. Наблюдать за этим зрелищем страшно. Я узнал, что на таловских болотах строится завод. Оказалось, что строит та семья, которая вырубала лес, лес им уже неинтересен, они решили теперь грабить Байкал, продавать воду в Китай", - поделился Сергей Зверев.

На днях стилист вышел в короне к Кремлю с одиночным пикетом, которым выразил протест строительству завода на Байкале.

"Надел самую приличную для Кремля кремлевскую корону. Что мне оставалось делать? Я плотно общался с местными, выслушал много всего. Все в отчаянии. Самое главное – я добился, сделал так, чтобы об этом узнал весь мир. Сколько лет стоят заводы, сколько воды увезли в Китай, тогда почему там нищета? Там, где я родился, нет даже клуба, чтобы посмотреть кино. Почему нет нормальных школ, медицины? Там же миллиарды", - возмутился Сергей Зверев.

Сергей Зверев(2019)|Фото:instagram.com/zverevsuperstar

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Восстановить Байкал невозможно, - эколог

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Теги: байкал, завод по розливу воды, экология, китай, сергей зверев



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