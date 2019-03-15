15 Марта 2019
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Тамбовская область признана самым чистым регионом РФ

Тамбовская область и Алтайский край стали лидерами рейтинга самых чистых регионов России по итогам прошедшей зимы, по данным общественной организации "Зелёный патруль".

Помимо этого, в десятку лидеров по регионам вошли Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская область, Мурманская область, Магаданская область, Коми-республика и Санкт-Петербург.

Что касается федеральных округов, рейтинг по Северо-Западу возглавила Мурманская область, по Центральному ФО — Тамбовская область, по Северо-Кавказскому — Карачаево-Черкесская республика, по Приволжью — Республика Чувашия, по Сибирскому ФО — Алтайский край, по Южному — Кубань, по Дальнему Востоку — Магаданская область, и по Уральскому ФО — Тюменская область.

По словам председателя правления "Зелёного патруля" Андрея Нагибина, для большей части регионов остаётся актуальной проблема обращения с отходами: "большая часть региональных операторов просто не готова наладить вывоз, сортировку и захоронение мусора".

"Да и часть жителей нашей страны у нас вообще никогда не платила за вывоз мусора, особенно в сельской местности, — добавил эксперт. — То же — с садоводческими и огородническими товариществами, им также придётся оплачивать мусорные услуги в обязательном порядке".

Нагибин также напомнил о "персональной ответственности" глав регионов по реализации мусорной реформы.

В свою очередь, директор природоохранных программ "Зелёного патруля" Роман Пукалов отметил, что зима 2018-2019 года запомнилась также проблемой загрязнения атмосферного воздуха.

"В России десятки городов являются экологическими "горячими точками" по уровню загрязнения атмосферы, — подчеркнул он. — Особенно эта проблема обостряется в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), когда рассеивание загрязнений в приземном слое затруднено. В Красноярске это называют режимом "чёрного неба", а в Кемерово оно похоже на "сизое одеяло".

Эксперт убеждён: на фоне глобального изменения климата периоды НМУ в России будут наблюдаться "всё чаще и чаще" в середине лета и в середине зимы.

Пукалов также отметил, что только 300 крупнейших предприятий страны на сегодняшний день оснащено приборами автоматического контроля на источниках выбросов в атмосферу, однако таких объектов "на порядок больше".

"Нельзя забывать и об автотранспорте, который даже в самых крупных промышленных центрах нашей страны все равно остается главным загрязнителем атмосферы, — добавил представитель "Зелёного патруля". — "Автохлам" с классом двигателей "Евро-минус", безобразно чадящий и дымящий, этой зимой можно было часто видеть вывозящим снег и с московских улиц, что уж говорить о других городах".

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Тамбовская область признана самым чистым регионом РФ

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Теги: Зелёный патруль, экология, регионы РФ, субъекты РФ, мусорная реформа, обращение с отходами, загрязнение атмосферы



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