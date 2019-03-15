В Китае вскрылось использование медицинских отходов для детских игрушек

В Китае разразился скандал из-за вторичного использования медицинских отходов.

Как передаёт The Paper, в провинциях Шаньдун, Хэнань и Шэньси зафиксированы случаи, когда из инфузионных флаконов, инфузионных пакетов, мешков с кровью, одноразовых шприцев и т.д. после переработки в гранулы изготавливали сетки и мешки для овощей.

Центральному телевидению Китая удалось вскрыть всю цепочку их переработки. Например, в Хэнани каждый день изготавливается до 100 тысяч таких сеток, которые потом продаются по всей стране. Кроме того среди выпускаемой фабрикой продукции есть также раковины, пакеты и одноразовые стаканчики.

Ещё более шокирующим является случай в городском округе Линъи провинции Шаньдун, где представитель одной из компаний, производящих детские игрушки, признал, что в качестве сырья там также зачастую используются медицинские отходы.