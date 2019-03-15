МЭА прогнозирует дефицит на нефтяном рынке из-за кризиса в Венесуэле

Энергетический кризис и сокращение нефтедобычи в Венесуэле может привести к дефициту нефти на мировом рынке, считают эксперты Международного энергетического агентства (МЭА).

Как передаёт РБК, это объясняется тем, что экспортируемое латиноамериканской страной топливо составляет "большую часть резервных мощностей".

Таким образом, как отмечается в сообщении МЭА, существует потенциал для превышения объёма спроса над объёмом поставок нефти на мировом рынке на 500 тыс. баррелей в сутки.

Однако эксперты не считают возможный обвал серьёзной угрозой, в силу наличия у других стран ОПЕК достаточных возможностей для увеличения нефтедобычи.