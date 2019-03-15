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Суд отказался арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства следователя об аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова. Прокурор ходатайство следствия не поддержал, сообщили Накануне.RU в Облсуде. Постановление суда ещё не вступило в законную силу. По данным суда, дело квалифицировано по шестой части 290-ой статьи УК РФ - речь может идти о вымогательстве крупной взятки за незаконные действия или бездействие, государственным чиновником по предварительному сговору с группой лиц.

Напомним, депутат обвиняется в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей.

"Белоусов был вызван на допрос, его повезли сегодня в Ленинский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметил Трунов, добавив, что Белоусов не признает вину.

Напомним, 6 декабря депутаты Госдумы рассмотрели в закрытом режиме запрос Следственного комитета и приняли решение лишить депутатской неприкосновенности своего коллегу Вадима Белоусова. О конкретных претензиях в адрес Белоусова известно сейчас немного, предполагается, что это могут быть подозрения в выводе активов и денег из дорожного хозяйства Южного Урала в ходе так называемой "дорожной революции".

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Суд отказался арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова, подозреваемого во взяточничестве

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Теги: вадим белоусов, взятка, суд, арест



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