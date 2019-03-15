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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Молодые семьи Югры направили обращения к депутатам из-за программы "доступное жилье"

Участники окружной программы по улучшению жилищных условий добились личной встречи с заместителем губернатора Югры Андреем Зобницевым, передает корреспондент Накануне.RU.

На встрече югорчане потребовали прекратить исключать их из жилищной программы по возрастному цензу и выплатить исключенным участникам субсидии на детей. Также активисты пытаются добиться отзыва исковых заявлений от Ипотечного агентства Югры, упростить возможность участия в программе многодетным семьям, выплатить субсидии исключенным участникам.

"По возвращению компенсации будут решаться вопросы лично с поддержкой правительства на судебных заседаниях. Но судебные производства не прекратятся. Остальные вопросы, сделавшие программу антисоциальной, будут обсуждаться на отдельных тематических встречах. Наше общественное движение будет и дальше бороться за права наших детей. Всеми законными способами", - сообщили активисты.

Кроме того, участники программы направили обращение к депутатам Сургута и Югры.

Напомним, 3 марта молодые семьи Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска и еще нескольких городов ХМАО выходили на массовые пикеты. 8 марта, многодетные семьи пикетировали администрацию губернатора. Серия одиночных пикетов продолжается и по сей день.

Отметим, что в декабре прошлого года губернатор Югры Наталья Комарова подписала изменения в окружной закон "О регулировании отдельных жилищных отношений". Документ устанавливает условия предоставления субсидии на приобретение или строительство жилых помещений молодым семьям, молодым специалистам и представителям коренных малочисленных народов в автономном округе, подавшим заявления на получение государственной поддержки до 31 декабря 2010 года. А в конце января 2019 года в Югре установили приоритеты по выплатам субсидий по программе для молодых семей.

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Молодые семьи Югры направили обращения к депутатам из-за программы "доступное жилье"

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Теги: Доступное жилье молодым семьям, Многодетные матери ХМАО, Наталья Комарова



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