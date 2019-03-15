Тимошенко обнародовала свои данные рейтинга, где она уверенно лидирует

В штабе кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко прошла пресс-конференция, на которой были обнародованы данные опроса более 2,5 млн жителей страны. Их представил депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев, заявивший об уверенном лидерстве Тимошенко.

По его словам, при опросе они также не требовали паспортных данных, поэтому результаты более объективные. Тимошенко имеет рейтинг 31%, шоумен Владимир Зеленский - 21%, действующий президент Петр Порошенко - 16%. Причем во втором туре Тимошенко побеждает и Порошенко (57% против 31%), и Зеленского (50% против 41%).

При этом опросы всех социологических служб отдают предпочтение Зеленскому, которого поддерживают 25-27%. Второе и третье места делят Тимошенко и Порошенко (15-20%), разница между ними в пределах статистической погрешности.

Соболев также пообещал провести и обнародовать во время выборов параллельный подсчет голосов, причем раньше, чем это сделает ЦИК.

Напомним, Тимошенко недавно потребовала, чтобы Порошенко снялся с выборов из-за скандала, связанного с масштабными хищениями в ВСУ.