15 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Тимошенко обнародовала свои данные рейтинга, где она уверенно лидирует

В штабе кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко прошла пресс-конференция, на которой были обнародованы данные опроса более 2,5 млн жителей страны. Их представил депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев, заявивший об уверенном лидерстве Тимошенко.
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По его словам, при опросе они также не требовали паспортных данных, поэтому результаты более объективные. Тимошенко имеет рейтинг 31%, шоумен Владимир Зеленский - 21%, действующий президент Петр Порошенко - 16%. Причем во втором туре Тимошенко побеждает и Порошенко (57% против 31%), и Зеленского (50% против 41%).

При этом опросы всех социологических служб отдают предпочтение Зеленскому, которого поддерживают 25-27%. Второе и третье места делят Тимошенко и Порошенко (15-20%), разница между ними в пределах статистической погрешности.

Соболев также пообещал провести и обнародовать во время выборов параллельный подсчет голосов, причем раньше, чем это сделает ЦИК.

Напомним, Тимошенко недавно потребовала, чтобы Порошенко снялся с выборов из-за скандала, связанного с масштабными хищениями в ВСУ.

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Тимошенко обнародовала свои данные рейтинга, где она уверенно лидирует

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Юлия Тимошенко



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