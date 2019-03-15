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Избившая школьника учительница из Комсомольска-на-Амуре отказалась признавать вину

Завершено расследование уголовного дела 50-летней учительницы начальных классов средней школы №37 из Комсомольска-на-Амуре. Ее обвиняют в избиении ученика, но сама она с этим не согласна.
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Как удалось выяснить следователям, 14 ноября прошлого года женщина, находясь в указанной школе, применила насилие в отношении ученика данного заведения. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, своей вины она не признала. В настоящее время учительница временно отстранена от должности.

Сейчас расследование завершено. В ближайшее время дело будет направлено на рассмотрение в суд.

Напомним, россияне поддержали избившую школьника учительницу из Комсомольска-на-Амуре. На сайте change.org появилась петиция в поддержку педагога, где говорится, что учитель "не избивает ученика, а применяет меры воспитательного характера".

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Избившая школьника учительница из Комсомольска-на-Амуре отказалась признавать вину

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Теги: учительница, избила, дело



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