Уральское полпредство выступило за восстановление численности лесной охраны

В Екатеринбурге, в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО прошло совещание Федерального агентства лесного хозяйства в Уральском федеральном округе, посвящённое лесной отрасли. При этом уральское полпредство выступило за восстановление численности лесной охраны, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Основными темами совещания стали законодательные инициативы в лесной сфере, перспективы развития лесного хозяйства, особенности защиты и воспроизводства лесов уральских регионов. Для их обсуждения в уральском полпредства собрались руководители федеральных структур и органов государственной власти регионов УрФО, уполномоченных в области лесных отношений, подведомственных организаций, а также представители прокуратуры, МВД, МЧС.

Как отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик, одно из ключевых в этом году направлений связано реализацией федерального проекта "Сохранение лесов".

Отметим, что основная цель проекта - обеспечение баланса так называемого "выбытия" и воспроизводства лесов. Добиться этого рассчитывают, в том числе, за счет увеличения общей площади лесовосстановления с 935 тыс. га в 2018 году до 1 млн 554 тыс. га в 2024 г. Общий объём финансирования программы в федеральном бюджете определён в объёме более 151 млрд руб.

В ходе заседания Валентик напомнил присутствующим, что с этого года вступили в силу законы, которые значительно повлияют на систему управления лесной отраслью. Эти документы направлены, в частности, на противодействие незаконному обороту древесины, в том числе по борьбе с "черными" лесорубами. Подспорьем в этой борьбе должно стать соглашение о порядке взаимодействия Рослесхоза с акционерным обществом "ГЛОНАСС" при осуществлении контроля передвижения транспортных средств с использованием автоматизированной системы мониторинга объектов на базе системы "ЭРА–ГЛОНАСС".

Замминистра также считает, что нужно разделить понятия "лесная охрана" и "лесной надзор", для чего требуется внести изменения в Лесной кодекс РФ.

"Лесная охрана и лесной надзор – разные вещи, необоснованно смешанные в Лесном кодексе", – заявил Валентик, пояснив, что охрана должна быть сосредоточена в субъектах РФ, а надзор разделен на региональный и федеральный, чтобы создать понятную и прозрачную систему общероссийского государственного лесного надзора.

Был поднят вопрос и о реализации норм закона, который разрешает гражданам собирать в лесах валежник. Как заметил заместитель руководителя Рослесхоза, региональные власти порой неожиданно трактуют нормы закона, вводя необоснованные ограничения по сбору валежника. И акцентировал внимание на том, что необходимо прийти к единому знаменателю в правоприменительной практике, не забывая при этом, что под видом сбора валежника может идти заготовление древесины для коммерческих целей.

По мнению Валентика, внедрение этих и других мер позволит рационально использовать лесные богатства и существенно повысить эффективность контроля нелегального оборота древесины.

На совещании также была поднята тема правового положения инспекторов. Так, заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Александр Калиберда подчеркнул, что численность лесной охраны нужно восстановить, доведя ее до обновленных нормативов.

На необходимость повышать эффективность работы лесной охраны также обратил внимание и.о. начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий, приведя в качестве примера Свердловскую область, где на одного государственного лесного инспектора приходится 45 тыс. гектаров контролируемой площади, что вдвое меньше установленного норматива патрулирования. При этом выявляемость нарушений лесного законодательства находится на уровне всего лишь 29%, а однин лесной инспектор составляет в среднем 1,4 протокола в год.

Подводя итоги встречи, Иван Валентик заявил журналистам, что в целом ситуация лесного хозяйства в УрФО "достаточно удовлетворительная".

"Но это "средняя температура по больнице", потому что в каждом регионе есть свои достижения и показатели, по которым нужно активизировать работу, – сказал федеральный чиновник. – Например, если в целом по округу обеспеченность материалами лесоустройства [саженцами деревьев] составляет почти 70%, то в Свердловской области этот показатель пока 18%. В этой связи мы договорились в правительством региона усилить это направление, в том числе за счет выделения с нашей стороны дополнительных финансовых ресурсов".

Кроме того, Валентик назвал "проблемными" для всего УрФО вопросы, связанные с охраной лесов от пожаров.

"Это, наверное, самый чувствительный блок проблем, ведь природные пожары могут причинить ущерб не только лесам, но и людям, объектам экономики, – уточнил он. – В этой связи хочу обратить внимание на прогноз: июнь будет для УрФО самым сложным месяцем, практически все регионы будут находиться в зоне высокой или чрезвычайной пожарной опасности. Самое главное сейчас, весной (а с марта начнётся прогрев Челябинска и Кургана) необходимо обратить внимание на противопожарную безопасность населённых пунктов, земель сельхозназначений, сельхозпредприятий - именно оттуда возникают пожары".