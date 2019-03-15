Володин предложил взыскать с Киева компенсацию за "фактическую аннексию" Крыма

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал обязать Украину компенсировать Крыму потери от нахождения в ее составе.

Как сообщает пресс-служба ГД, Володин предложил с помощью европейских парламентских структур взыскать с Киева компенсацию за "фактическую аннексию" полуострова.

Спикер также предложил поручить профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос.

"Проанализировать, посчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены", - заключил Володин.

Отметим, сегодня в Симферополе проходят торжественные мероприятия, посвященные пятилетию воссоединения полуострова с РФ. Спикер Госдумы принимает в них участие.

Также в Симферополь прибыли глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник. Об этом сообщают пресс-службы глав республик.