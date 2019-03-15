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Спорт За рубежом

Определены все пары 1/4 финала Лиги Европы: выбившие "Зенит" и "Краснодар" испанские команды встретятся друг с другом

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.
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Так, самой яркой получилась вывеска матча итальянского "Наполи" против английского "Арсенала".

Также любопытно, что испанские "обидчики" "Зенита" и "Краснодара" встретятся друг с другом. Кроме этого, российский полузащитник Денис Черышев тесно связан с обоими клубами: в данный момент на правах аренды он выступает за "Валенсию", права на футболиста принадлежат "Вильярреалу".

Победитель испанского противостояния в полуфинале сыграет с лучшим из пары "Наполи" - "Арсенал".

В двух других встречах португальская "Бенфика" сыграет с немецким "Айнтрахтом", чешской "Славии" будет противостоять английский "Челси". Победители этих пар также встретятся в полуфинале.

Все матчи 1/4 финала пройдут 11 и 18 апреля. Полуфинальные поединки намечены на 2 и 9 мая. 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку состоится финальный матч Лиги Европы 2018/2019.

Отметим, что сегодня также состоялась жеребьевка плэй-офф Лиги Чемпионов УЕФА.

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Определены все пары 1/4 финала Лиги Европы: выбившие "Зенит" и "Краснодар" испанские команды встретятся друг с другом

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Теги: футбол, Лига Европы, жеребьевка



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