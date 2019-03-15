В Челябинске общественники просят прокуратуру проверить законность вырубки деревьев вдоль береговой линии Шершневского водохранилища

В Челябинске активисты ОНФ просят прокуратуру провести проверку по факту вырубки зеленых насаждений вдоль береговой линии Шершневского водохранилища, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

Активисты зафиксировали сотни вырубленных берез в охранной зоне рядом с поселком Западный. Организация не смогла предоставить документов и разрешений на выполнение рубок, сославшись на рубку в целях мелиоративных мероприятий.

"Однако, проведя осмотр, мы не обнаружили среди спиленных деревьев сухостой. Обращаем внимание, что рубка деревьев и кустарников вдоль водных источников, особенно искусственно созданных (водохранилища), с учетом очевидного дефицита воды, недопустима", - подчеркнул эксперт регионального отделения ОНФ Виталий Вороной.

Общественники опасаются, что вырубка может быть связана с запланированным строительством на этом участке.