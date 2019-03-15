В Нижневартовске появится многофункциональный спортивный комплекс

Спикер думы Нижневартовска Максим Клец провёл личный приём граждан. В тройке лидеров по количеству вопросов –"социалка", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Один из обратившихся попросил обратить внимание на спортивный комплекс "Факел". По словам мужчины, во время морозов в тренировочном зале холодно. Клец в ответ заявил, что "Факел" – одно из старейших спортивных учреждений города, в эксплуатации – с начала 1980-ых. В перспективе его заменят на современный многофункциональный комплекс.

Пока этого не произошло, здание поддерживают: несколько лет назад утеплили фасад, заменили электропроводку, улучшили освещение игрового зала, установили теплообменник и узлы учёта тепловой энергии. По СанПиНам температура воздуха в игровом зале должна быть от 18 до 23 градусов, она самая оптимальная и комфортная для тренировок, отметил директор спортивной школы олимпийского резерва "Самотлор" Олег Евсин.

"За этими показателями очень строго следят и заведующий, и тренеры. Узлы учёта контролируются и по мере необходимости регулируются. Сегодня в комплексе температура воздуха соответствует всем нормам", - добавил Евсин

Ещё один вопрос касался освещения небольшого участка тротуара во втором микрорайоне (вдоль школы в сторону ЖЭУ). Местный житель рассказал, что после "Марафона благоустройства" квартал заметно преобразился: появилось новое освещение, только указанный участок до сих пор остаётся тёмным, хотя фонари здесь установлены. Клец пообещал разобраться, в чём причины такой ситуации, и вскоре дать дополнительный ответ.