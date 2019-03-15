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Политика Свердловская область

Анатолий Гагарин уволился из екатеринбургской мэрии

Заместитель главы Екатеринбурга Анатолий Гагарин уволился по собственному желанию. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Как установили в надзорном ведомстве, Гагарин на момент назначения на должность был (и на время прокурорской проверки являлся) директором трех коммерческих организаций, которые занимаются рекламой, работают в области теле- и радиовещания, а также занимаются изданием книг, газет, журналов и периодики. При этом Анатолий Гагарин курировал в мэрии работу комитетов по внешним связям, организации значимых общероссийских и международных мероприятий и информационно-аналитического департамента, что могло привести к возникновению конфликта интересов.

Анатолий Гагарин, Александр Высокинский(2018)|Фото: Накануне.RU

"По итогам проверки прокуратура Екатеринбурга в феврале 2019 года внесла представление в адрес главы города, по результатам рассмотрения которого Гагарину был объявлен выговор за нарушения требований законодательства. Кроме этого, он был уволен с должности по собственному желанию", - уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, наблюдатели теперь гадают - останется ли должность так называемого "политического" вице-мэра в екатеринбургской ратуше и кто может ее занять.

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Анатолий Гагарин уволился из екатеринбургской мэрии

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Теги: Гагарин, мэрия, увольнение, Екатеринбург



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