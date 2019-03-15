15 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко поблагодарил "всех, кто защитил врага"

Украинский президент Петр Порошенко поблагодарил "всех, кто защитил врага". Об этом он сказал на своем митинге в Ужгороде.
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Год назад он сказал про "сапог украинского оккупанта". Ранее заявил, что в Мариуполе, что "украинская оккупация - это временно". А во время речи по случаю Дня дипломатической службы Украины два года назад признал, что "никто, наверное, не знает, коварства украинского режима лучше, чем мы, украинцы".

Отметим, что с 14 марта Порошенко изменил тактику своей предвыборной кампании. Он за день появляется на нескольких мероприятиях, что сильно усложняет задачу гоняющимися за ним нацистами, пытающимися сорвать его митинги. После одного из них олигарх был крайне недоволен действиями полиции. Так, вчера он анонсировал визит в Луцк, но неожиданно полетел в Славянск, а в Луцк прибыл только вечером.

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Порошенко поблагодарил "всех, кто защитил врага"

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Теги: Украина, Петр Порошенко



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