В Екатеринбург съедутся звёзды на общегородской молебен на месте строительства храма

В Екатеринбурге 17 марта в Екатеринбурге пройдет молебен на площадке у театра Драмы на Октябрьской площади с участием российских звёзд.

На молебен на место строительства храма Святой великомученицы Екатерины приедет Сергей Безруков и другие, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Также приедут: Алексей Чадов, Михаил Пореченков, Михаил Галустян и Егор Пазенко.

Накануне митрополит Кирилл обратился к верующим и пригласил их к участию в молебене.

Напомним, изначально храма Святой великомученицы Екатерины предлагали возвести на площади Труда, но в 2010 году идея не нашла понимания у большинства горожан. В начале 2018 года губернатор Евгений Куйвашев заявил о переносе места строительства храма на Октябрьскую площадь. Предполагается, что храм будет возведен к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.

Стоит отметить, что проект Храма святой Екатерины в среде православных жителей города и раньше поддерживали. Что касается иерархов РПЦ, то они, естественно, считают, что строительство храма - это не просто проект, а некий этап в духовном возрождении города. "Храм святой Екатерины - это место воскресения, это место нового города с новым устремлением в будущее с тем, чтобы прекратить все предыдущие распри и просто начать жить, делать что-то доброе, радостное, красивое и счастливое", - сказал Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.