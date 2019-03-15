В Сургуте к борьбе с последствиями непогоды подключена вся дорожная техника

В Сургуте коммунальщики вышли на усиленный режим работы из-за объявленного в Югре штормового предупреждения, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил глава города Вадим Шувалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", чистить заметенные снегом дороги сегодня отправлена вся снегоуборочная техника - 120 единиц.

"Коммунальным службам помогают подрядчики, их оборудование также занято в расчистке дорог. Дополнительно 10 единиц готовы вывести управляющие компании. Мы работаем вместе, чтобы не допустить транспортного коллапса в вечерние часы. Я благодарю всех за помощь в борьбе со стихией!" - отметил в своем обращении мэр.

Он также обратился к управляющим компаниям с рекомендацией повышенное внимание уделить уборке придомовых территорий, чтобы жители не жаловались на снежные завалы во дворах.

Отметим, что за первые две недели марта в городе выпала месячная норма осадков. Резко возросло количество травмированных из-за гололеда. По данным "ЮграТВ" только за два дня в травматологию обратились свыше 100 сургутян.