15 Марта 2019
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В Воронеже коммунальщики устроили забастовку из-за низких зарплат и лишения премий

В Воронеже работники комбината благоустройства Советского района проводят забастовку - люди выступают против низких заработных плат.

Как сообщает "Блокнот. Воронеж", бастующие недовольны политикой нового руководства и руководителем управы Советского района Иваном Аристовым. Каких-либо подробностей источник издания, впрочем, не приводит.

забастовка коммунальщиков в Воронеже(2019)|Фото: vk.com/vrn_b

Также выяснилось, что часть сотрудников была лишена премий за февраль. Мэр Вадим Кстенин поручил разобраться в ситуации.

забастовка коммунальщиков в Воронеже(2019)|Фото: vk.com/vrn_b

По данным местных СМИ, бастующих привезли в горадминистрацию на переговоры с первым заместителем главы по городскому хозяйству Сергеем Петриным.

По некоторым данным, люди начали увольняться из-за прессинга со стороны начальства, из 120 сотрудников остались 83.

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В Воронеже коммунальщики устроили забастовку из-за низких зарплат и лишения премий

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Теги: воронеж, забастовка, коммунальщики



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