Арестован пермяк, избивший пасынка и выгнавший ребёнка на балкон

В Свердловском райсуде избрали меру пресечения для 24-летнего отчима, которому вменяют покушение на убийство пасынка, сообщили Накануне.RU в суде.

Пермяк арестован, срок не уточняется.

Напомним, в 1.40 10 марта жительница дома №48а по Революции сообщила силовикам, что сосед ведёт себя неадекватно, слышен плач маленького ребёнка. Приехавшие на место сотрудники Росгвардии нашли на балконе с различными травмами мальчика, возрастом год и четыре месяца. Его увезли в больницу, а пьяного мужчину – в полицию.

Ранее он получил другое дело, по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Они объединены в одно. Мать попала под "уголовку" за "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". После того, как ребёнок вылечится, предстоит решить вопрос об изъятии его из семьи и ограничении матери в правах или вовсе лишении их.