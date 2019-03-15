"Полпредство, перезагрузка": Цуканов обозначил губернаторам контуры макрорегиона

15 марта в Курган приехали все губернаторы Уральского округа и полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Они посетили выставку спецтехники, а потом отправились на совещание, состоящее из открытой и закрытой для прессы частей. После политики ответили на вопросы журналистов. Основной темой совещания стало обсуждение проблем Уральско-Сибирского макрорегиона, куда входят все субъекты Урала. Однако неофициально как раз на закрытой встрече Цуканов и губернаторы обсудили непростую экономическую ситуацию, в которую попала Курганская область еще во времена правления Олега Богомолова и Алексея Кокорина. Подробности - в материале Накануне.RU.

Стоит отметить, что такое "внутриуральское" публичное совещание произошло впервые в контексте обсуждения преобразования работы полпредств и формирования макрорегионов. Напомним, ранее Цуканов анонсировал появление нового стратегического партнерства глав регионов. По словам полпреда, сейчас регистрируется некая АНО "Совет глав регионов УрФО". Курировать эту работу будет заместитель полпреда Виктор Дубенецкий. Цуканов считает, что эта общественная структура будет помогать в продвижении межрегиональных проектов. Как раз первая встреча и была запланирована на сегодня, а прошла она именно в Курганской области потому, что зауральский регион считается самым депрессивным в уральском округе из-за нехватки бюджетных средств и недостатка инвесторов.

Официальный визит первых лиц УрФО начался с центральной площади Кургана, где зауральские бизнесмены выставили спецтехнику. Промышленники похвастались техникой "Кургандормаша", Курганского автобусного завода, Курганмашзавода и Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил соседям увеличить объемы экспорта продукции в регион Урала.

После выставки главы регионов и полпред отправились на беседу, которая продлилась дольше запланированного - в итоге главные действующие лица опоздали более чем на 30 минут. Открывая встречу, Николай Цуканов сообщил, что в полпредстве появится рабочая группа, которая создаст предложения по организации межрегионального сотрудничества. Он также отметил, что субъекты Урала сотрудничают между собой намного эффективнее, чем другие российские регионы.

"Они на 30% глубже интегрированы между собой, чем субъекты Российской Федерации в целом. Эта цифра, казалось бы, неплохая, но недостаточная. Однако внутри окружной потенциал кооперации используется не в полной мере. Идет борьба за инвестиции, регионы вынуждены демпинговать преференциями, льготами за счет собственных доходов. Конкуренция необходима конечно, однако должна быть разумной. Это проблема обозначается и на федеральном уровне", - подчеркнул Цуканов.

Стоит отметить, что согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, основными принципами выделения макрорегионов являются, в первую очередь, соседство, потенциал взаимодействия друг с другом, наличие в составе каждого макрорегиона крупных центров экономического роста (в данном случае это Екатеринбург - прим.), связанность субъектов между собой ЖД- и автомобильными путями, а также наличие объектов отраслей социальной сферы федерального значения, способствующих повышению транспортной доступности оказания услуг указанных отраслей в пределах этого макрорегиона.

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, макрорегионы будут представлять собой конкурентоспособные структуры, осуществляющие долгосрочные мегапроекты межрегионального сотрудничества, обеспечивающие синергетический эффект от взаимодополняющей реализации перспективной экономической специализации регионов и способствующие встраиванию России в систему мировых хозяйственных связей. Создание макрорегионов также предполагается и новыми основами госполитики регионального развития. Согласно этому документу, два и более субъектов смогут объединяться на основе общности экономических основ и задач.

И российское правительство утвердило стратегию пространственного развития до 2025 года, согласно которой в России сформированы 12 макрорегионов. В Уральско-Сибирский макрорегион входят Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ. Цуканов, анонсируя совет, прошедший сегодня в Кургане, по сути объявил о новом формате взаимоотношений между уральскими субъектами. Полпред добавил, что подобные встречи будут происходить регулярно и все только начинается.

Полпред остановил внимание собравшихся на Курганской области, так как совет глав регионов проходил именно в Зауралье. Он отметил, что регион является самым проблемным из всех уральских субъектов РФ.

"Зауралье - самый проблемный регион Урала. Люди уезжают из области, бюджет региона 40 млрд руб. Нужно провести глубокий анализ проблем для того, чтобы вывести область из этой сложной ситуации. Нужно добиться того, чтобы жители региона не уезжали в другие субъекты России", - сказал полпред.

Однако Цуканов отметил потенциал региона в сфере АПК и пояснил, что в Зауралье за прошлый год выросло производство мяса, молока и картофеля.

"Для дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли есть резервы в виде 300 тыс. гектаров неиспользуемой пашни. Рассчитываю услышать предложения от субъектов о привлечении инвесторов в Зауралье. Формы могут быть разными, это аренда, покупка земли, инвестиции в существующие проекты. Курганская область могла бы стать хорошей пилотной площадкой для формирования вопросов снятия ограничений продовольственной безопасности нашего федерального округа, осуществления поставок продуктов питания в северные регионы и крупнейшие города округа", - сказал Цуканов.

Уральские губернаторы отметили, что помощь Курганской области в этом вопросе целесообразна. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что Средний Урал готов закупать пшеницу в Зауралье, а глава Южного Урала Борис Дубровский отметил, что предприятие "Курганмашзавод" должно попасть в машиностроительный кластер Челябинской области.

Дубровский пояснил, что на Южном Урале сформировано семь промышленных кластеров, два из которых вошли в реестр Минпромторга РФ.

"Они объединяют 12 промышленных отраслей, включая транспортное машиностроение, приборостроение и легкую промышленность. Здесь занято 12 тыс. человек, отгрузка в 2018 году превысила 20 млрд руб.", - подчеркнул Дубровский.

Глава Зауралья согласился с этой инициативой. Отвечая на вопрос челябинской журналистки, которая спросила Дубровского о возможном переносе "Курганмашзавода" на Южный Урал, Вадим Шумков отметил, что ничего и никуда переносить не нужно.

"Челябинские власти хотели бы видеть участником кластера транспортного машиностроения "Курганмашзавод", чтобы восполнить выпадающие компетенции", - добавил Дубровский.

Вадим Шумков в своем выступлении как мог рекламировал Зауралье. Основной упор врио сделал на промышленность.

"Мы все используем преимущества нашего уральского округа в улучшении жизни наших жителей. Именно сейчас важно эти особенности использовать для максимальной кооперации. Наши регионы связаны экономически и ментально. И каждый человек, где бы он ни жил, надеется на нас с вами, на нашу помощь, договоренности и решения, конкретные действия и достижения. И не через годы, а именно сейчас", - отметил Шумков.

Вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков в ходе совещания показал карту макрорегионов и рассказал о практических результатах, которые регионы Урала могли бы получить в ходе реализации стратегии развития макрорегиона.

"Урал - это по-прежнему экономический район, где очень сильны межрегиональные связи. Население Урала переезжает между регионами. В наибольшей степени это сконцентрировано в Екатеринбурге, но также мощные потоки существуют на Ямал и в ХМАО. Есть определенная ниша, которая пока не заполнена финансированием. Это целый ряд региональных проектов, транспортные например, которые не вошли в общую программу модернизации объектов федеральной повестки, но важны и нужны регионам. Среди таких проектов - мост в Сургуте, строительство которого раньше хотели профинансировать из федерального бюджета", - отметил Чистяков.

Второе, по его словам - это возможность экономии бюджетных средств в плане социальной сферы.

"Здесь нужно обратить внимание на подготовку кадров, потому что у каждого региона есть свои сильные стороны и свои специализации, и можно было бы готовить кадры и для соседних регионов в том числе. Третье - нужно определить единые условия для ведения бизнеса. Сейчас те льготы, которые может дать регион, зависят от бюджетной обеспеченности этого региона. И это не совсем правильно", - добавил эксперт.

Чистяков рассказал как регионы Урала выглядят на общероссийском фоне и на фоне друг друга.

"Два региона - это ХМАО и ЯНАО - у них добыча ресурсов: газ и нефть. Далее три региона - это Свердловская, Челябинская и Тюменская области - они специализируются на обработке. Есть Курганская область, которая, к сожалению, пока даже не видна на карте промышленных регионов, но мы видим здесь потенциал, что это можно исправить", - добавил Павел Чистяков.

Также на встрече Цуканов назвал направления работы по развитию транспортной инфраструктуры, связывающей уральские регионы, а также по созданию условий для увеличения объемов экспорта продукции регионов-соседей.

Отдельно некоторые уральские руководители остановились на обсуждении своих проблем, которые, по мнению Цуканова могут мешать полноценному развитию Уральско-Сибирского макрорегиона. Наталья Комарова, например, доложила о положительных моментах при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

"Регион разделен на южную и северную зоны. В одной торги состоялись и региональный оператор работает, во второй зоне заключались прямые договоры, потому что были отменены результаты конкурса. Мы посчитали крайне важным вовлечь муниципалитеты, население в эту работу, и законодательно закрепили за муниципальными образованиями широкий круг полномочий. Наш целевой показатель к 2024 году - это 19% утилизации твердых коммунальных отходов", - отметила глава ХМАО.

Комарова добавила, что в ХМАО появятся сразу пять межмуниципальных полигонов общей мощностью 600 тыс. кубометров в год. Их откроют в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Нягани.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов доложил о развитии сотрудничества с Курганской областью во время реализации мегапроектов - строительства "Северного широтного хода" и "Северного широтного хода - 2".

"У нас есть все условия для развития межрегиональной кооперации. Уже налажены тесные связи с субъектами по многим направлениям - от поставки передового оборудования для буровых установок до поставок строительных материалов и продуктов питания. Крупные ямальские инфраструктурные проекты откроют новые перспективы перед округом. Например, проект "Северный широтный ход - 2" позволит вывести существующую кооперацию на совершенно новый уровень. В итоге, на территории федерального округа мы получим морской порт с выходом в мировой океан и подведенной железной дорогой. И те логистические, экспортные возможности, которые есть у наших предприятий, получат новые решения", - сказал Дмитрий Артюхов.

Другой участник встречи, губернатор Тюменской области Александр Моор, говоря о стратегии развития Уральско-Сибирского макрорегиона, отметил, что нужно выработать единые подходы и методы, общие предложения, которые будут направлены в Минэкономразвития России.

"Здесь нужно учитывать особенности каждой территории и тот факт, что уже существует много устойчивых экономических связей между субъектами предпринимательства. Важна совместная координация деятельности регионов в планировании социально-экономического развития. Тюменскую и Курганскую область, например, связывает много совместных проектов. Впереди большие перспективы сотрудничества в агропромышленном комплексе, сфере экологической безопасности, развитии санаторно-курортной отрасли. Уверен, этими направлениями наше сотрудничество не исчерпается. Сегодня на заседании мы заложили новые основы межрегиональной кооперации. Пересмотрим существующие положения и проекты и расставим новые приоритеты межрегионального взаимодействия, которое будет выгодно всем", - отметил Моор.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что нужно усилить межрегиональное взаимодействие, исходя из приоритетности задач, поставленных Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.

"Регионы Урала - это мощный, перспективный рынок для уральской промышленной и аграрной продукции, а укрепление кооперационных связей между нашими регионами - это требование времени, запрос общества, важнейшая составляющая роста инвестиционной привлекательности как отдельных территорий, так и всего округа в целом. Среди направлений для выстраивания кооперационных связей наиболее перспективные - это промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, подготовка высококвалифицированных кадров", - отметил Куйвашев.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подчеркнул, что сегодня интеграционные процессы между регионами усиливаются.

"Челябинская область имеет 58 долгосрочных межрегиональных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Создание крупного макроэкономического региона вдоль всего Уральского хребта неизбежно. В проекте макрорегиона для Челябинской области есть несколько узловых моментов. Прежде всего, это строительство высокоскоростной магистрали "Челябинск-Екатеринбург" с выходом на трансконтинентальный транспортный коридор "Берлин - Москва - Пекин". Уральская ВСМ отвечает национальным приоритетам и соответствует стратегическим указам президента России. Магистраль станет своеобразным каркасом экономического развития Урала, источником прироста ВВП, который уже сейчас оценивается в 2 трлн руб. С реализацией проекта создается третья по численности населения после Москвы и Санкт-Петербурга агломерация в России", - отметил Борис Дубровский.

Подводя итоги встречи, полпред Николай Цуканов отметил, что за один раз решить все проблемы невозможно.

"Мы сегодня остановились на нескольких актуальных темах. Мы обсудили выполнение гособоронзаказа, обсудили "мусорную" реформу, вопросы перезаключения межрегиональных соглашений - их нужно актуализировать обязательно, потому что там недостаточно четкие цифры и показатели, которые давали бы наиболее полную картину", - отметил полпред.

Говоря об экономическом развитии Курганской области, Цуканов отметил, что в ходе встречи достигнута договоренность о финансовой помощи Зауралью.

"Я убежден, что Курганская область будет меняться в лучшую сторону каждый год и жители это увидят. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку полпредства, ну и я сегодня услышал, что на поддержку губернаторов в том числе", - сказал полпред.