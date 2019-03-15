"Барселона" встретится с "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Лиги чемпионов

В пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Также был определен номинальный хозяин финала, передает корреспондент Накануне.RU.

Полные результаты жеребьевки выглядят так: "Аякс" (Голландия) - "Ювентус" (Италия), "Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия), "Тоттенхем" - "Манчестер Сити" (оба - Англия) и "Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия).

В полуфиналах победитель пары "Тоттенхем" - "Ман Сити" сыграет с лучшим в противостоянии "Аякса" и "Ювентуса", а победитель пары "Барселона" - "Ман Юнайтед" выходит на лучшего в дуэли "Ливерпуля" и Порту". В финале Лиги чемпионов номинальным хозяином будет победитель первого полуфинала.

Первые матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля. Полуфиналы пройдут 30 апреля и 1 мая, а также 7 и 8 мая. Финал состоится 1 июня на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

Напомним, сегодня же состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы. Все российские команды уже вылетели из турнира.