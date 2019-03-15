15 Марта 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

До конца года в Югре объявят конкурсы на строительство двух полигонов по утилизации ТКО

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на совещании губернаторов УрФО, которое провел в Кургане полпред президента Николай Цуканов, поделилась югорским опытом переработки твердых коммунальных отходов (ТКО), передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона сообщила, что для развития мощностей по утилизации ТКО на территории автономного округа будут построены пять межмуниципальных полигонов: в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Нягани. Их общая мощность составит 600 тыс. кубометров. Комплексные муниципальные полигоны станут частью эко-технопарка, в составе которых предусмотрены мощности по сортировке и утилизации мусора.

"В 2018 г. было начато строительство полигона в Нефтеюганске. Работы ведутся в соответствии с графиком. В 2020 году объект введем в эксплуатацию. На нем предусмотрена площадка для размещения мощностей по утилизации и переработке площадью 5 тыс. кв. м. До конца текущего года запланировано объявление конкурсов по еще дум межмуниципальным полигонам: нижневартовска и Нягани", - сообщила Наталья Комарова.

По ее словам, финансирование строительства полигона в Нефтеюганске основано на выпуске "зеленых облигаций". Компания прошла все необходимые процедуры, и в настоящее время облигации стоимостью 1,1 млрд руб. имеют статус облигаций, которыми можно пользоваться.

"Это неплохой опыт, мы не нагружаем бюджет расходами на создание межмуниципальных полигонов. Ни за счет прямых бюджетных инвестиций, ни за счет увеличения госдолга", - сообщила губернатор.

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До конца года в Югре объявят конкурсы на строительство двух полигонов по утилизации ТКО

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Теги: мусор, тко, отходы, полигон



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