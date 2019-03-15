15 Марта 2019
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Мужчина пытался облить маслом Мавзолей Ленина, крича "Вставай!"

Полиция задержала на Красной площади мужчину, который пытался облить маслом Мавзолей Ленина, крича при этом "вставай".

Инцидент произошел вечером 14 марта. Прохожие заметили, что неизвестный произносил загадочные речи, а после достал из пакета оливковое масло, сообщает "Московский комсомолец".

Задержанному выписали протокол за мелкое хулиганство. По заключению врачей, пациент страдает расстройством личности.

По данным источника РИА Новости, мужчина не смог пройти к своей цели, поэтому лишь облил брусчатку.

Напомним, Мавзолей закрыт до 16 апреля для проведения профилактических работ. Как сообщалось, плановые мероприятия будут проводиться для "обеспечения сохранности тела Ленина".

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Мужчина пытался облить маслом Мавзолей Ленина, крича "Вставай!"

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Теги: мавзолей ленина, масло, мужчина



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