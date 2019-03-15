Суд рассматривает ходатайство об аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассматривает ходатайство Следственного комитета РФ об аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе суда.

Депутат обвиняется в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей, сообщил ТАСС его адвокат Игорь Трунов.

"Белоусов был вызван на допрос, его повезли сегодня в Ленинский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметил Трунов, добавив, что Белоусов не признает вину.

Напомним, 6 декабря депутаты Госдумы рассмотрели в закрытом режиме запрос Следственного комитета и приняли решение лишить депутатской неприкосновенности своего коллегу Вадима Белоусова. О конкретных претензиях в адрес Белоусова известно сейчас немного, предполагается, что это могут быть подозрения в выводе активов и денег из дорожного хозяйства Южного Урала в ходе так называемой "дорожной революции".