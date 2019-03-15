Кораблю "Федерация" придумали новое имя - не как "у девочки"

"Роскосмос" придумал новое название для корабля "Федерация", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Однако раскрывать "имя" он отказался, передает РИА Новости.

Ранее Рогозин высказывал мнение, что один из приоритетных космических проектов России – пилотируемый космический корабль "Федерация" – должен сменить название на "более мужское". "Все-таки корабль должен не как девочка называться", - заявлял Рогозин.

Это высказывание было неоднозначно встречено в сети. Отмечалось, что само значение слова "федерация" вполне отвечает масштабу проекта. Пользователи пишут, что в следующий раз Рогозину могут не угодить такие слова как "Россия" и "Родина".