Игоря Малашенко похоронят на Троекуровском кладбище 18 марта

Одного из создателей НТВ, политтехнолога Игоря Малашенко похоронят в понедельник, 18 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своем telegram-канале.

"Завтра (в субботу, 16 марта – прим. ред.) в 7 утра гроб с телом Игоря Малашенко рейсом Аэрофлота из Малаги будет доставлено в Москву. Прощание и похороны в понедельник на Троекуровском кладбище", - пишет Венедиктов.

Пока не известно, будут ли присутствовать на похоронах дети Малашенко от предыдущих браков и его вдова Божена Рынска, которая, по некоторым данным, некоторое время назад вернулась в Москву и проходила лечение.

Напомним, Малашенко покончил с собой в конце февраля в своем доме в элитном испанском поселке Сотогранде. Долгое время испанский суд не давал отвезти тело погибшего на родину, проводя экспертизы, но криминального следа так и не было обнаружено.

По словам знакомых и близких Малашенко, в последнее время он лечился от депрессии. Также после свадьбы с Рынской несколько месяцев назад он начал тяжбу за имущество с бывшей супругой, проживающей в США.