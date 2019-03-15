В Петербурге мужчина похитил школьницу, чтобы вернуть свою бывшую жену

В Петербурге задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в похищении школьницы. Так он хотел вернуть свою экс-супругу.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, все случилось 14 марта в Колпинском районе: злоумышленник, угрожая ножом, забрал из квартиры 12-летнюю дочь своей бывшей жены. Затем, насильно удерживая девочку, он стал передвигаться с ней по району.

Параллельно мужчина звонил по телефону матери ребенка и требовал встречи и возобновления брачных отношений. В противном случае он обещал расправиться со школьницей.

Вскоре похититель был задержан полицейскими, а девочка освобождена.

Возбуждено уголовное дело о похищении человека. Сейчас решается вопрос об аресте петербуржца и предъявлении ему обвинения.