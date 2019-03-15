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Политика В России В бывшем СССР Крым ДНР и ЛНР

Главы ДНР и ЛНР прибыли в Крым на торжества по случаю пятилетия воссоединения с Россией

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник прибыли в Симферополь для участия в торжественных меропритиях по случаю пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщают пресс-службы глав республик.
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Они возложили цветы к памятнику Народного ополчения всех времен у здания правительства Крыма. В мероприятии также приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, руководитель Госсовета Крыма Владимир Константинов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы всех думских фракций. После этого многотысячное шествие направилось к зданию Госсовета, где прошел праздничный митинг.

Также Пушилин и Пасечник приняли участие в торжественном собрании Госсовета Крыма, поздравив крымчан с годовщиной возвращения на Родину. Пушилин подчеркнул, что именно пример Крыма вдохновил жителей Донбасса.

"В тот день мы не думали ни о каких инфраструктурных преобразованиях, мы хотели лишь одного – вернуться на свою Родину, в свое цивилизационное пространство, в Россию", – сказал Константинов.

Отметим, что на сайтах Госсовета и главы Крыма информации об участии Пушилина и Пасечника нет. Также их нет на фотографиях. Последний раз они приезжали в Крым в январе на празднование годовщины Переяславской Рады.

глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, Крым(2019)|Фото: dan-news.info

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Главы ДНР и ЛНР прибыли в Крым на торжества по случаю пятилетия воссоединения с Россией

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Теги: ДНР, ЛНР, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Крым



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