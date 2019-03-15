15 Марта 2019
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Более 40 мероприятий включит в себя инвестиционная программа Уралвагонзавода на 2019 год

Свыше 40 мероприятий включит в себя инвестиционная программа Уралвагонзавода на этот год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, программа направлена на дальнейшее развитие производства, в ней предусмотрен широкий спектр работ во всех основных и вспомогательных подразделениях предприятия.

Уралвагонзавод(2018)|Фото: Накануне.RU

Весомые финансовые инвестиции направят на приобретение современного технологического оборудования для вагоносборочных, механосборочных, металлургических, инструментальных и других цехов УВЗ. Продолжится деятельность и по модернизации действующего производства. К примеру, в 2019 году на новый этап выйдет реконструкция кузнечного цеха №1.

Особое внимание будет уделят созданию новых образцов железнодорожного грузового подвижного состава.

Стенд на Иннопроме-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

Предусмотрены инвестиции в социально значимые проекты, в том числе в оснащение заводского медцентра в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Медицинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ(2018)|Фото: Накануне.RU

На предприятии подчеркивают, что техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей как часть единой инвестиционной деятельности является наиважнейшей составляющей эффективной работы. Она проводится системно. Так в прошлом году для подразделений УВЗ было приобретено и усовершенствовано свыше 200 единиц технологического оборудования. Для сравнения: в 2016 году данная цифра составила около 170 единиц.

"В дальнейшем успешная инвестиционная деятельность позволит обществу на равных конкурировать на рынке машиностроения, предлагая заказчикам современную продукцию", - добавили в пресс-службе УВЗ.

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Более 40 мероприятий включит в себя инвестиционная программа Уралвагонзавода на 2019 год

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Теги: Уралвагонзавод, инвестиционная программа, производство



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