Более 40 мероприятий включит в себя инвестиционная программа Уралвагонзавода на 2019 год

Свыше 40 мероприятий включит в себя инвестиционная программа Уралвагонзавода на этот год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, программа направлена на дальнейшее развитие производства, в ней предусмотрен широкий спектр работ во всех основных и вспомогательных подразделениях предприятия.

Весомые финансовые инвестиции направят на приобретение современного технологического оборудования для вагоносборочных, механосборочных, металлургических, инструментальных и других цехов УВЗ. Продолжится деятельность и по модернизации действующего производства. К примеру, в 2019 году на новый этап выйдет реконструкция кузнечного цеха №1.

Особое внимание будет уделят созданию новых образцов железнодорожного грузового подвижного состава.

Предусмотрены инвестиции в социально значимые проекты, в том числе в оснащение заводского медцентра в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

На предприятии подчеркивают, что техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей как часть единой инвестиционной деятельности является наиважнейшей составляющей эффективной работы. Она проводится системно. Так в прошлом году для подразделений УВЗ было приобретено и усовершенствовано свыше 200 единиц технологического оборудования. Для сравнения: в 2016 году данная цифра составила около 170 единиц.

"В дальнейшем успешная инвестиционная деятельность позволит обществу на равных конкурировать на рынке машиностроения, предлагая заказчикам современную продукцию", - добавили в пресс-службе УВЗ.