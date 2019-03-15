В Челябинске в выходные снова митинги, в "Стоп-ГОКе" назвали нескольких своих кандидатов на выборах

17 марта в Челябинске вновь пройдет несколько протестных мероприятий. Мэрия согласовала митинг местного "Левого фронта" на площадке возле ледовой арены "Трактор", в центре города пройдут традиционные пикеты активистов "Стоп-ГОКа", которые выступают против строительства Томинского комбината, передает корреспондент Накануне.RU.

Челябинские чиновники согласовали протестную акцию "левофронтовцев" в количестве до 2 тыс. человек в отдаленном районе на северо-западе, сообщил координатор челябинской ячейки Антон Голубев. Акция в Челябинске станет частью общероссийского мероприятия под лозунгами "За Россию! За новый курс!", о чем мы рассказывали.

Как уточнил сам Голубев, места в центре Челябинска протестующим не нашлось, чиновники объяснили выбор площадки у арены "Трактор" проведением в этот день гуляний на Масленицу. Хотя сейчас уже идет Великий пост.

Для активистов "Левого фронта" в Челябинске это станет первой самостоятельно организованной акцией, ячейка оформилась в городе лишь летом прошлого года.

В тот же день пройдут сразу два пикета в центре Челябинска активисток "Стоп-ГОКа" Марии Берсеневой и Ирины Гладышевой. Как поясняют в движении, их мероприятия в формате одиночных акций удалось согласовать, обе активистки заявляются как кандидаты "Стоп-ГОКа" на предстоящих выборах в райсовет в сентябре 2019 года. В последние выходные пикеты активистов идут в Челябинске практически в режиме нон-стоп, в марте, насколько известно, готовится большой митинг протеста.

Ранее мы писали о планах депутатов Законодательного собрания Челябинской области и отдельных чиновников закрепить норму, по которой челябинцы смогли бы выражать протест на отдаленных площадках мегаполиса. Объяснялись такие действия, разумеется, безопасностью самих митингующих…

После волны возмущения и протестных акций осенью 2018 года против запрещений и ограничений норму поспешили отменить, объяснив попытки её введения "техническими ошибками".