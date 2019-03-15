В Челябинске суд повторно рассмотрит уголовное дело создателей пирамиды, обвиняемых в хищении свыше 600 млн рублей

Челябинский областной суд отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении супругов Филимоновых, обвиняемых в крупном мошенничестве. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ноябре прошлого года районный суд прекратил уголовное дело в связи с наличием в отношении них вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению.

По версии следствия, обвиняемые с 2005 по 2010 гг. под предлогом привлечения заемных денежных средств граждан в активы ОАО ФК "Частные инвестиции" похитили более 600 млн рублей.

Прокурор не согласился с постановлением о прекращении дела. Его доводы поддержал областной суд – постановление отменено. Также отменено решение суда о снятии ареста с 20 земельных участков в республике Черногория.