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Наука и техника Центральный ФО

Медведев вручил руководителям ТМК премию правительства РФ в области науки и техники

Накануне в Москве Дмитрий Медведев вручил руководителям Трубной Металлургической Компании (ТМК) премию правительства РФ в области науки и техники за прошлый год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК.

В частности, обладателями стали гендиректор ТМК Александр Ширяев, заместитель гендиректора по научно-техническому развитию и техническим продажам Сергей Чикалов, директор по научной работе, являющийся руководителем корпоративного научно-исследовательского центра Игорь Пышминцев, директор по развитию и техническим продажам премиальных видов продукции Сергей Рекин и управляющий директор Волжского трубного завода (входит в ТМК) Сергей Четвериков.

Высокую госнаграду присудили за создание и внедрение комплекса высокоэффективных технологий производства импортозамещающих стальных бесшовных труб нового поколения, которые предназначены для разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов.

Как напоминают в пресс-службе компании, ТМК не раз присуждали и другие премии правительства РФ, в частности, лауреатами в области качества становились Волжский трубный завод (в 2016-м году) и Северский трубный завод (в 2018-м).

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Медведев вручил руководителям ТМК премию правительства РФ в области науки и техники

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Теги: Трубная Металлургическая Компания, Дмитрий Медведев, премия правительства



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