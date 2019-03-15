В Перми установили 33 киоска нового типа

В Перми установили 33 нестационарных торговых объектов (НТО), соответствующих типовому архитектурному решению, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Всего в краевой столице будут установлены 570 таких киосков. В остальных территориях края схемы размещения НТО приведены в порядок, завершается процесс их согласования с краевым Министерством промышленности.

Главная цель отраженных в приказе Минстроя требований - упорядочивание и приведение к общим требованиям внешнего вида. Владельцам НТО рекомендовано использование современных сертифицированных (в том числе по пожаробезопасности) материалов, имеющих качественную и прочную окраску и устойчивые эксплуатационные материалы. Типовое решение "А" предназначено для центрального планировочного района и главных улиц, смежных с центром районов.

НТО, неотраженные в схеме, но у владельцев которых действует договор, продолжат стоять на привычных местах до окончания срока договора (он составляет пять лет), или до тех пор, пока его условия не будут нарушены.

В утвержденной схеме обозначены несколько основополагающих принципов: единый внешний облика киосков и павильонов, определение специализации НТО до продажи места, передислокация объектов в центральном планировочном районе – приоритет здесь отдается киоскам по продаже печатной продукции.

Сейчас власти города проводят торги на право размещения киосков. Уже прошли 11 аукционов на право заключения договора на размещение НТО в отношении 413 из 570 лотов. По итогам проведенных аукционов заключены 223 договора на размещение НТО.

Напомним, схему размещения НТО администрация Перми представила весной прошлого года. А 21 июня 2018 г. депутаты заксобрания края приняли во втором чтении закон, ужесточающий штрафы за несанкционированное размещение киосков и других нестационарных объектов на частных придомовых территориях.