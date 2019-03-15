Премьер КНР заявил о намерении удвоить торговлю с Россией

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о необходимости закрепить достигнутый в прошлом году результат в товарообороте с Россией. Тогда он впервые превысил 100 млрд долларов. В перспективе, как отметил Ли Кэцян, стоит также предпринять все возможные усилия для того, чтобы удвоить этот показатель.

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Важно, что рекордный рост двусторонней торговли произошёл на фоне нисходящих тенденций в глобальной экономике. Среди возможностей для дальнейшего роста товарооборота китайский премьер назвал торговлю товарами массового потребления, сотрудничество между трансграничными платформами интернет-торговли, космос и авиапромышленность,

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал прошлогодний рекорд производной от укрепления взаимного доверия между КНР и РФ.