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Политика Свердловская область

Из мэрии Екатеринбурга ушёл ещё один чиновник

Из администрации Екатеринбурга ушёл ещё один чиновник. Глава департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии (ДУМИ) Николай Герасимов покинул свой пост. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе муниципалитета.

"Николай Михайлович в пятницу, 15 марта 2019 года, проводит последний рабочий день в своей должности. В ближайшее время ожидается официальное назначение нового руководителя ДУМИ", - добавили в мэрии.

С понедельника исполнять обязанности главы департамента будет первый зам Майя Строшкова.

Напомним, что на этой неделе перед запуском транспортной реформы решили сменить профильного чиновника. Новым главой комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети стал бывший начальник отдела ГИБДД УВД г. Екатеринбурга, подполковник полиции Игорь Ощепков.

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Из мэрии Екатеринбурга ушёл ещё один чиновник

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Теги: екатеринбург, администрация, отставка



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