Командующий ЮВО попал под санкции ЕС из-за Керченского инцидента

Евросоюз ввел санкции в отношении восьми россиян в связи с событиями в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября прошлого года украинские корабли пересекли границу России у берегов Крыма и были задержаны с применением оружия за ее нарушение. После этого Парламентская ассамблея Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".

Согласно официальному журналу ЕС, в черный список вошли начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Также под санкции попали начальник службы пункта управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю Сергей Ромашкин, начальник службы в городе Керчи пункта управления ФСБ по Республике Крым Алексей Шатохин, заместитель начальника управления - начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин.

Кроме того, в списке - командир малого противолодочного корабля ВМС России "Суздалец" Сергей Щербаков, командир корабля "Дон" Госпогранслужбы ФСБ РФ Алексей Саляев и командир корабля "Изумруд" Андрей Шипицын.

Таким образом, санкционный список расширен до 171 человека, его действие продлено до 15 сентября.

Сообщалось, что новые санкции против России из-за провокации украинских моряков хотят ввести и США.Под ограничительные меры могут попасть 24 сотрудника ФСБ.